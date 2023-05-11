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Общество

Новую сетевую программу магистратуры запускают в ПсковГУ

Псковский государственный университет совместно с Институтом проблем региональной экономики Российской академии наук запускает новую программу магистратуры «государственное управление развитием территорий». Об этом сообщает пресс-служба университета.

Соответствующий договор сегодня подписали первый проректор ПсковГУ Ольга Серова и директор ИПРЭ РАН Алексей Шматко.

Уникальность программы состоит в сетевом формате реализации: это позволит привлечь к преподаванию на курсе лучших специалистов в своей области не только из Пскова, но и из Санкт-Петербурга. Сотрудники Института проблем региональной экономики РАН будут преподавать ряд дисциплин и проводить научно-производственную практику.

По словам первого проректора вуза, уникальность программы состоит в том, что она будет реализовываться совместно с научным партнёром.

«В дальнейшем выпускники программы смогут трудоустроиться в сфере государственного, регионального или муниципального управления», — отметил директор Института проблем региональной экономики РАН Алексей Шматко.

Обладая навыками работы в команде и знаниями о разработке и реализации проектов различных уровней, студенты смогут разрабатывать и реализовывать разного рода социально-экономические проекты, призванные усиливать конкурентные свойства территории. Знания в области применений современных информационных и коммуникационных технологий сделают выпускников программы востребованными в своей области специалистами.

Добавим, Институт проблем региональной экономики Российской академии наук образован в 1974 году первоначально как Институт социально-экономических проблем АН СССР, а в 1999 году переименован в Институт проблем региональной экономики. Численность института сейчас составляет порядка 100 человек.

Институт участвует в программах фундаментальных исследований президиума РАН, отделения общественных наук РАН и в научной программе Санкт-Петербургского научного центра РАН. Прикладные исследования сосредоточены на стратегических разработках социально-экономического развития Северо-Запада России и его субъектов. Институтом ежегодно проводятся всероссийские научно-практические конференции по региональной тематике и пространственному развитию.

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