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Общество

Выставка памяти продолжает работать в Печорах

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

В Печорском районном центре культуры продолжает свою работу выставка портретов ветеранов Великой Отечественной войны работы учеников детской школы искусств, а также фотовыставка «И память фото оживит» из личного архива Сергея Маркелова. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фотовыставка Сергея Маркелова была представлена печерянам в прошлом году, а портреты ветеранов, написанные в 2010 году к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, выставляются на всеобщее обозрение впервые.

«Рисунки ребят представляют большую ценность, поскольку были сделаны при жизни многих ветеранов. Наши герои запечатлены детьми другого, уже прошедшего поколения. Теперь это взрослые люди, давно выпустившиеся из школ и закончившие образовательные учреждения. И они могут гордиться тем, что в то время увидели ветеранов вживую, пообщались с ними. Такие работы не должны пылиться на полках, они дожны быть открыты для народа», — рассказала директор районного центра культуры Оксана Рудакова.

Также она отметила, что центр культуры готов принять у жителей Печор портреты, фотографии, рисунки, посвящённые ветеранам войны и узникам тыла, и оформить выставку, поскольку «мы дожны знать и помнить тех, кто пожертвовал своими жизнями ради наших».

Работы для выставки в своё время писали Александра Горшева, Мария Лачева, Нина Хабарова, Анна Белая, Владимир Гуров, Юлия Михайлова, Ксения Киселёва, Мария Пересада, Кристина Яковенко, Ольга Полывяная, Анна Ильина, Александра Хлусова, Ольга Акинина.

Посетить выставки можно до 1 июня.

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