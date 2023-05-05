Правила для авторов телеграм-каналов предлагают прописать юристы

23:56, 11 мая 2023, ПАИ

Руководитель комиссии Московского регионального отделения АЮР по медиарегулированию, преподаватель на юрфаке и журфаке МГУ Евгения Крюкова сообщила о необходимости правового регулирования так называемой новой журналистики: интернет-журналистики, блогинга. Об этом сообщает «Российская газета».

Также юристы предлагают подумать о правилах для новостных агрегаторов, информационных рассылок (подписки), интерактивного телевидения и т. д.