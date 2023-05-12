Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские полицейские соревновались в легкоатлетическом кроссе

Соревнования по легкоатлетическому кроссу спартакиады УМВД России по Псковской области состоялись на площадке учебно-спортивной базы «Динамо» в деревне Бельков Бор Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства. 

Спортсмены состязались в нескольких возрастных категориях. Мужчинам предстояло пробежать дистанцию в три и пять километров, а женщинам - один километр.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В результате спортивной борьбы определились победители и призёры. В командном первенстве первое место заняли легкоатлеты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, второе - коллектив из ОМВД России по городу Великие Луки, а на третьем месте - команда Управления уголовного розыска УМВД.

В личном первенстве в возрастной категории до 35 лет победителем стал К. Ю. Лобанов (Управление уголовного розыска), второе место занял А. А. Абрамов (Управление по контролю за оборотом наркотиков), на третьем - И. А. Морозов (Управление по контролю за оборотом наркотиков).


В возрастной категории 35-39 лет первых трёх мест удостоены Р. Ф. Наврузбеков (УКОН), Д. Г. Релин (УЭБиПК) и А. П. Картель (УМВД России по городу Пскову).

В возрастной категории свыше 40 лет первенствовал Д. А. Колпаков (Управление уголовного розыска), второе место завоевал Д. А. Лукин (ОМВД России по городу Великие Луки), третье - Д. И. Иванов (МО МВД России «Невельский»).

Среди женщин быстрее всех преодолела километровую дистанцию Н. Н. Бочарова (МО МВД России «Дедовичский»), второе место заняла А. Р. Вихрова (ОМВД России по городу Великие Луки), а третье место - Н. С. Логунова (МО МВД России «Невельский»).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 мая 2023

Соревнования юнармейских отрядов «Победный май» прошли в Новосокольниках
12 мая 2023

Псковские полицейские соревновались в легкоатлетическом кроссе
12 мая 2023

Финальная часть чемпионата Псковской области по волейболу стартует сегодня
12 мая 2023

12 медалей завоевали шахматисты «Бригантины» на первенстве Пскова
12 мая 2023

Чемпионат Псковской области по волейболу обсуждают в медиацентре ПАИ
11 мая 2023

Парусная регата открыла сезон на Себежском озере
11 мая 2023

В Псковской области подвели итоги спартакиады молодёжи допризывного возраста
11 мая 2023

32 заявки поданы на участие в чемпионате России по воздухоплавательному спорту

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...