Псковские полицейские соревновались в легкоатлетическом кроссе

13:16, 12 мая 2023, ПАИ

Соревнования по легкоатлетическому кроссу спартакиады УМВД России по Псковской области состоялись на площадке учебно-спортивной базы «Динамо» в деревне Бельков Бор Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Спортсмены состязались в нескольких возрастных категориях. Мужчинам предстояло пробежать дистанцию в три и пять километров, а женщинам - один километр.

В результате спортивной борьбы определились победители и призёры. В командном первенстве первое место заняли легкоатлеты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, второе - коллектив из ОМВД России по городу Великие Луки, а на третьем месте - команда Управления уголовного розыска УМВД.

В личном первенстве в возрастной категории до 35 лет победителем стал К. Ю. Лобанов (Управление уголовного розыска), второе место занял А. А. Абрамов (Управление по контролю за оборотом наркотиков), на третьем - И. А. Морозов (Управление по контролю за оборотом наркотиков).



В возрастной категории 35-39 лет первых трёх мест удостоены Р. Ф. Наврузбеков (УКОН), Д. Г. Релин (УЭБиПК) и А. П. Картель (УМВД России по городу Пскову).

В возрастной категории свыше 40 лет первенствовал Д. А. Колпаков (Управление уголовного розыска), второе место завоевал Д. А. Лукин (ОМВД России по городу Великие Луки), третье - Д. И. Иванов (МО МВД России «Невельский»).

Среди женщин быстрее всех преодолела километровую дистанцию Н. Н. Бочарова (МО МВД России «Дедовичский»), второе место заняла А. Р. Вихрова (ОМВД России по городу Великие Луки), а третье место - Н. С. Логунова (МО МВД России «Невельский»).