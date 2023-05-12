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Спорт

Чемпионат Псковской области по волейболу обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая старту чемпионата Псковской области по волейболу среди мужчин, проходит в медиацентре ПАИ.

О том, как пройдут соревнования, как развивается волейбол в регионе, как стать волейболистом, расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов, президент Федерации волейбола Псковской области Сергей Ершов и старший инструктор по спорту ССК «Псковские барсы» ПсковГУ, тренер по волейболу Геннадий Логунов.

 

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