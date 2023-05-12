Гастрофестиваль «Моя еда» пройдёт в парке Строителей в Пскове
Гастрономический фестиваль «Моя еда» развернётся в парке Строителей в Пскове 27 мая, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
На площадке будет работать ярмарка продовольственных товаров собственного производства по рецептам национальной кухни народов, проживающих в Псковской области.
В ярмарке могут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, самозанятые, физические лица. Участие в ярмарке бесплатное.
Ярмарка будет работать с 12:00 до 18:00.
Заявку для участия в ярмарке с приложением необходимых документов можно подать:
- в письменной форме по адресу: 180007, Псков, улица Конная, 2, ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»;
- в сканированном виде на адрес электронной почты организатора ярмарки: info@tkd-pskov.ru.
Подробности есть здесь.