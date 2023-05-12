Гастрофестиваль «Моя еда» пройдёт в парке Строителей в Пскове

13:10, 12 мая 2023, ПАИ

Гастрономический фестиваль «Моя еда» развернётся в парке Строителей в Пскове 27 мая, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На площадке будет работать ярмарка продовольственных товаров собственного производства по рецептам национальной кухни народов, проживающих в Псковской области.



В ярмарке могут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, самозанятые, физические лица. Участие в ярмарке бесплатное.

Ярмарка будет работать с 12:00 до 18:00.



Заявку для участия в ярмарке с приложением необходимых документов можно подать:

- в письменной форме по адресу: 180007, Псков, улица Конная, 2, ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»;

- в сканированном виде на адрес электронной почты организатора ярмарки: info@tkd-pskov.ru.

Подробности есть здесь.