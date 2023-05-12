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Псковский музей ищет новых сотрудников

Псковскому музею-заповеднику требуется специалист по культурно-просветительским мероприятиям (военно-патриотическое направление) и экскурсовод. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Специалист по культурно-просветительским мероприятиям (военно-патриотическое направление)

График: скользящий, пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00.

Опыт работы: приветствуется в области культуры и туризма, а законченные курсы экскурсоводов будут вашим преимуществом.

Образование: высшее профессиональное образование (гуманитарное, историческое, культура и искусство).

Приоритет в работе: проведение театрализованных и интерактивных культурно-просветительских программ военной тематики.

Место работы: Псковский кремль, Покровская башня, Варлаамовский угол.

Обязанности: проведение интерактивных и театрализованных программ, в соответствии с нормами и учётом режимов работы; разработка новых культурно-просветительских мероприятий музея; разработка интерактивных пространств; дежурство по отделу в соответствии с установленным графиком; проведение экскурсий на объектах музея; совершенствование форм и методов проведения экскурсии;

Условия: оформление по ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, оплачиваемый больничный; полный рабочий день; заработная плата: при собеседовании.

Направляя резюме, кандидат подтверждает свое согласие на обработку персональных данных ФГБУК «Псковский музей-заповедник».

Резюме можно отправлять на почту: mus.pedagogycenter@mail.ru.

Экскурсовод

Место работы: Двор Постникова

График: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00.

Опыт работы: приветствуется в области культуры и туризма, а законченные курсы экскурсоводов будут вашим преимуществом.

Образование: высшее профессиональное образование (гуманитарное, историческое, культура и искусство).

Обязанности: проведение экскурсии по экспозициям, выставкам; участие в культурно-просветительских мероприятиях музея; знание туристских ресурсов Псковской области; дежурство по отделу и музею в соответствии с установленным графиком.

Условия: оформление по ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, дополнительный отпуск 3 дня, оплачиваемый больничный.

Заработная плата: при собеседовании.

Направляя резюме, кандидат подтверждает свое согласие на обработку персональных данных ФГБУК «Псковский музей-заповедник».

Резюме с указание вакансии следует отправлять на электронный адрес: dvorpost.museum@yandex.ru.

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