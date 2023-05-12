Делегация из Белоруссии посетила Пустошкинский центр образования

15:30, 12 мая 2023, ПАИ

Делегация из Белоруссии посетила Пустошкинский центр дополнительного образования для детей. Об этом пишет газета «Вперёд».

Вместе с белорусскими коллегами прибыла и команда волейболистов. Гостей встретили традиционным хлебом-солью в спортивном зале «Строитель». На церемонии встречи прозвучали российский и белорусский гимны.

Затем начались соревнования волейболистов, а педагоги посетили учреждения центра дополнительного образования. В ЦДО был организован круглый стол «Обмен опытом по вопросам организации дополнительного образования детей».