Делегация из Белоруссии посетила Пустошкинский центр образования
Делегация из Белоруссии посетила Пустошкинский центр дополнительного образования для детей. Об этом пишет газета «Вперёд».
Вместе с белорусскими коллегами прибыла и команда волейболистов. Гостей встретили традиционным хлебом-солью в спортивном зале «Строитель». На церемонии встречи прозвучали российский и белорусский гимны.
Затем начались соревнования волейболистов, а педагоги посетили учреждения центра дополнительного образования. В ЦДО был организован круглый стол «Обмен опытом по вопросам организации дополнительного образования детей».
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12 мая 2023
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