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Общество

Старинную мельницу в Псковской области отремонтируют за счёт пожертвований

Благотворительный сбор в поддержку уникального мельничного комплекса в деревне Маслово Псковской области запустили в рамках проекта «Консервация» Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Об этом ПАИ сообщили организаторы проекта. 

Собранные средства направят на восстановление масловской мельницы, которая считается редчайшим гидротехническим памятником. На мельнице уцелели все мельничные механизмы XIX века, в том числе две турбины местного завода Альберта Тимме.

Фото здесь и далее: официальный сайт проекта «Консервация»

Комплекс представляет собой два сруба под одной крышей: саму мельницу и дом мельника в два этажа, где на первом находилась мастерская, а на втором жила старообрядческая семья мельника Епифана Виноградова. 

По словам специалистов, состояние объекта признано аварийным. У мельницы разрушена часть каменного фундамента, от чего сруб деформирован. Почти все опоры пола прогнили, а тяжесть мельничных механизмов создает угрозу его обрушения.


Инициатором исследования и сохранения мельницы является историк, градозащитник и школьный учитель из Москвы Валентин Карелин. Проект противоаварийных работ разрабатывает опытный реставратор Николай Смирнов.

В рамках согласованного проекта этим летом планируется создать сухой док для осушения участка реки, провести кладочные работы из дикого камня по восстановлению фундаментной стены, заменить сгнившие конструкции пола, расчистить территорию. Следующими этапами должны стать полноценная реставрация и музеефикация комплекса с его включением в туристическую карту Псковской области.

Как отметили эксперты, стоимость проекта и получения разрешения составляет 100 тысяч рублей. Первоочередные работы и необходимые материалы обойдутся в 500 тысяч рублей. Поддержать восстановление масловской мельницы может любой желающий. Для этого необходимо сделать единоразовый перевод на любую сумму или подписаться на ежемесячное пожертвование. Реквизиты для перевода представлены на официальном сайте проекта «Консервация» Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры arch-conservation.ru. 

Напомним, цель проекта «Консервация» – спасение погибающих объектов архитектурного наследия России: проведение на них неотложных противоаварийных работ и консервации.

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