Великолучане смогут пройти диспансеризацию в передвижном ФАПе

18:31, 12 мая 2023, ПАИ

Пройти диспансеризацию смогут жители Великих Лук, прикреплённые к ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», с 10:00 до 14:00 13 мая на площади Ленина. Об этом сообщается в группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

«Передвижные комплексы оснащены современной медицинской техникой, которая не уступает оборудованию поликлиник. Великолучане могут пройти флюорографию и маммографию на новых аппаратах, которые выдают точные данные», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, в одном из ФАПов есть выездной кабинет гинеколога, где женщины смогут пройти плановый осмотр.

Следующие выезды запланированы на 20 и 27 мая.