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Происшествия

Неизвестные сломали скамейку в парке 300-летия прокуратуры в Пскове

Неизвестные сломали скамейку в парке 300-летия прокуратуры в Пскове. Фотография опубликована в группе «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская»

«Ещё одна скамейка сломана. Из шести: две на ремонте, видимо, вот ещё одна валяется», — отметил автор публикации в сообщении и призвал псковичей не сидеть на спинках скамеек.

Кроме того, автор обратился с просьбой помочь в данном вопросе к главе Пскова Борису Елкину и городской администрации.

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