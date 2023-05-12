Неизвестные сломали скамейку в парке 300-летия прокуратуры в Пскове

19:19, 12 мая 2023, ПАИ

Неизвестные сломали скамейку в парке 300-летия прокуратуры в Пскове. Фотография опубликована в группе «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ещё одна скамейка сломана. Из шести: две на ремонте, видимо, вот ещё одна валяется», — отметил автор публикации в сообщении и призвал псковичей не сидеть на спинках скамеек.

Кроме того, автор обратился с просьбой помочь в данном вопросе к главе Пскова Борису Елкину и городской администрации.