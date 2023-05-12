В Псковской области осудили виновных в убийстве двухлетней давности

22:30, 12 мая 2023, ПАИ

В Псковской области осудили виновных в убийстве двухлетней давности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух ранее судимых местных жителей в возрасте 37 и 46 лет. В зависимости от действий каждого они признаны виновными в совершении краж, умышленного уничтожения чужого имущества и убийства (статьи 158, 167 и 105 УК РФ).

Установлено, что летом 2021 года подсудимые находились в частном доме на улице 9 Января в Опочке в гостях у ранее незнакомого им мужчины, с которым они распивали спиртные напитки. В ходе употребления алкоголя на почве личной неприязни гости нанесли хозяину дома множественные удары ножом, топором, а также руками и ногами в область головы и тела. Воспользовавшись тем, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, подсудимые похитили из его дома цифровую, бытовую и строительную технику, а также деньги, причинив материальный ущерб на сумму свыше 40 тысяч рублей.

Желая скрыть следы преступлений, один из подсудимых совершил поджог дома, в результате чего жилище и имущество были уничтожены огнём. От полученных тяжёлых травм на фоне острого отравления угарным газом потерпевший скончался.

Помимо этого, в рамках данного уголовного дела один из фигурантов признан виновным в совершении ряда имущественных преступлений на территории Опочки.

Приговором суда мужчины признаны виновными, и по совокупности преступлений одному из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок два года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, а второму — 22 года с ограничением свободы на срок два года, с отбыванием основного наказания в колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с подсудимых ущерб, причинённый преступлениями.

Приговор суда в законную силу не вступил.