Жители Себежа приняли участие в параде Победы на Красной площади

10:11, 13 мая 2023, ПАИ

Военнослужащие ВС РФ Евгений Дмитриев и Владислав Точилов из Себежа приняли участие в параде Победы на Красной площади 9 Мая в составе роты барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, сообщает газета «Призыв».

Помимо военного образования, себежане закончили и местную музыкальную школу: Евгений Дмитриев — выпускник 1997 года, Владислав Точилов — выпускник 2020 года.

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На протяжении десяти лет с 2014 по 2023 год командование училища доверяет Евгению Дмитриеву готовить к параду Победы училищную парадную коробку. Парад 2023 года для него стал юбилейным — десятым. Суворовцы к празднику выпустили стенгазету, в которой отражены годы подготовки училищной парадной коробки.