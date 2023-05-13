Соревнования по художественной гимнастике «Маленькие грации – 2023» проходят в Псковском районе

15:50, 13 мая 2023, ПАИ

Соревнования по художественной гимнастике «Маленькие грации – 2023» проходят в СК «Писковичи» в Псковском районе, сообщает корреспондент ПАИ.

Участницы соревнований разного возраста. Самые юные гимнастки — 2019 года рождения, девочки постарше — 2010 года рождения. Всего на турнире принимают участие 165 гимнасток в индивидуальной программе, 50 гимнасток в групповых упражнениях, а также девочки, которые выступают по программе дуэтов.

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Будут учреждены номинации по решению судейской коллегии в каждой возрастной группе: это «Мисс Грация» и специальный приз за волю к победе. Призы в этом году продуманы до мелочей: каждая гимнастка получает ценный подарок, призёры соревнований получают медаль, кубок, диплом и подарок. Девочки, которые подготовили показательные номера, получают сладкий подарок.

«По результатам соревнований можно выявить перспективных гимнасток, которые смогут достойно представлять команду города Пскова на любых выездных соревнованиях. Наши соревнования в первую очередь мы проводим для того, чтобы наш вид спорта приобрёл популярность, особенно среди самых юных гимнасток младшего возраста. Чем больше детей начнёт заниматься художественной гимнастикой, тем больше будет возможность нам тренерам выбрать талантливых и перспективных гимнасток», — рассказали организаторы соревнований.