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Псковская всадница Овчинникова совмещает тренировки с учёбой

Воспитанница конноспортивного клуба «Возрождение» Ангелина Овчинникова совмещает интенсивные тренировки с учёбой и считает, что образование необходимо в любом виде спорта и в жизни, иногда засиживаясь за домашними заданиями до полуночи. Об этом спортсменка сказала в ходе брифинга в медиацентре ПАИ.

Ангелина Овчинникова. Фото: ПАИ

«Сразу как приезжаю домой, я сажусь за уроки. Когда много задают, могу полночи сидеть. Понятно, что учёба тоже важна. Образование всегда нужно в любом спорте и просто в жизни», – заявила Овчинникова.

По её словам, после школы она сразу едёт на конюшню, где работает с двумя лошадьми – Геной и Катей. «Первым у меня идёт Гена, я собираю его и чищу Катю для следующей тренировки, чтобы потом было больше времени. У нас две группы подготовки – где прыгают пониже и повыше. Сначала я выезжаю на Гене – работаем по низким высотам. Потом иду ко второй лошади – Кате, и с ней мы выходим на вторую тренировку. Также разминаю, прыгаю, убираю всю амуницию, накрываю попоны, потому что сейчас уже холодно», – рассказала спортсменка.

Она призналась, что больше всего любит прыжки. «Я люблю высоко прыгать – чем выше, тем больше мне нравится. Очень сильно люблю прыжки на мощность – проверять, насколько я могу высоко прыгнуть, насколько лошадь может, и в паре», – отметила Овчинникова.

Тренировки проходят со вторника по пятницу, а также в воскресенье, выходные – в понедельник и субботу. Дорога до конюшни занимает 20–30 минут, к 16:00 она уже на месте, первая тренировка начинается в 17:00, вторая – в 18:00, домой она возвращается в 20:00.

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