Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Эксперты: Начать заниматься конным спортом можно с одной тренировки в неделю и без больших затрат

Начать заниматься конным спортом можно без больших затрат – достаточно одной тренировки в неделю, а всю необходимую амуницию на первое время предоставят в клубе. Главное – попробовать и посмотреть, насколько ребёнок тянется к занятиям. Об этом директор конноспортивного клуба «Возрождение» Ирина Черезова и мама воспитанницы Светлана Симоненкова сказали в ходе брифинга в медиацентре ПАИ.

Ирина Черезова. Фото здесь и далее: ПАИ

«Я не думаю, что там нужны большие затраты. Можно начать с одной тренировки в неделю. На это не надо больших затрат. Потом можно увеличить, как вам потребуется в дальнейшем. Мы же лошадь даём. Приходят взрослый или ребёнок, они могут одеться сначала просто по-спортивному», – рассказала Черезова.

Симоненкова добавила, что не попробуешь – не узнаешь. «Если вы считаете нужным отдать ребёнка – пробуйте. Запишитесь на пробную тренировку. Не обязательно сразу лететь с головой в омут. Вы увидите по глазам ребёнка – нужно вам это или нет. Можно приходить по выходным и тренироваться. А дальше сами поймёте – насколько тянется ребёнок, насколько он жаждет тренировки», – отметила она.

Светлана Симоненкова

По её словам, стоимость занятий в разумных пределах. «Никто не заставляет сразу кидаться и покупать какую-то амуницию. На первое время её всегда предоставят в клубе. Никто от вас ничего не требует, никаких стандартов. Всегда помогут и подберут и дадут, а ещё подскажут, если что-то не так, – подчеркнула Симоненкова. – Здесь вопрос самих родителей. Если они готовы помогать своему ребёнку раскрыться – пожалуйста».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



29 сентября 2026

Набор на обучение верховой езде открыт в псковском клубе «Возрождение»
29 сентября 2026

Эксперты: Начать заниматься конным спортом можно с одной тренировки в неделю и без больших затрат
29 сентября 2026

Главный трофей чемпионата СЗФО по футболу выставят в Пскове
29 сентября 2026

Шесть команд разыграют трофей Ночной хоккейной лиги Псковской области в дивизионе «Любитель 40+»
29 сентября 2026

Псковская всадница Овчинникова совмещает тренировки с учёбой
29 сентября 2026

Мама псковской всадницы: Падение в конном спорте тоже учебный процесс, главное – доверять тренеру
29 сентября 2026

Мама псковской спортсменки: родителям нужно прислушиваться к детям и поддерживать их увлечения
29 сентября 2026

«Возрождение» для всех: как конный спорт становится источником вдохновения, обсудят в медиацентре ПАИ

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...