Эксперты: Начать заниматься конным спортом можно с одной тренировки в неделю и без больших затрат

14:38, 29 сентября 2026, ПАИ

Начать заниматься конным спортом можно без больших затрат – достаточно одной тренировки в неделю, а всю необходимую амуницию на первое время предоставят в клубе. Главное – попробовать и посмотреть, насколько ребёнок тянется к занятиям. Об этом директор конноспортивного клуба «Возрождение» Ирина Черезова и мама воспитанницы Светлана Симоненкова сказали в ходе брифинга в медиацентре ПАИ.

«Я не думаю, что там нужны большие затраты. Можно начать с одной тренировки в неделю. На это не надо больших затрат. Потом можно увеличить, как вам потребуется в дальнейшем. Мы же лошадь даём. Приходят взрослый или ребёнок, они могут одеться сначала просто по-спортивному», – рассказала Черезова.

Симоненкова добавила, что не попробуешь – не узнаешь. «Если вы считаете нужным отдать ребёнка – пробуйте. Запишитесь на пробную тренировку. Не обязательно сразу лететь с головой в омут. Вы увидите по глазам ребёнка – нужно вам это или нет. Можно приходить по выходным и тренироваться. А дальше сами поймёте – насколько тянется ребёнок, насколько он жаждет тренировки», – отметила она.

По её словам, стоимость занятий в разумных пределах. «Никто не заставляет сразу кидаться и покупать какую-то амуницию. На первое время её всегда предоставят в клубе. Никто от вас ничего не требует, никаких стандартов. Всегда помогут и подберут и дадут, а ещё подскажут, если что-то не так, – подчеркнула Симоненкова. – Здесь вопрос самих родителей. Если они готовы помогать своему ребёнку раскрыться – пожалуйста».