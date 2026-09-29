Шесть команд разыграют трофей Ночной хоккейной лиги Псковской области в дивизионе «Любитель 40+»

13:56, 29 сентября 2026, ПАИ

Шесть команд разыграют трофей предстоящего сезона Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Псковской области в дивизионе «Любитель 40+», сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

В турнире сыграют «Красный город», «Аванта-Псков», печорская «Евро-Керамика», псковские «Барсы», великолукская «Чайка» и псковский «Легион».

По сравнению с прошлым сезоном лигу покинули «Родина» и «Гвардия», но вернулся «Легион», который выступал в сезоне 2023-2024 годов.

Предстоящий розыгрыш станет 16-м для Псковской области в рамках фестиваля среди любительских команд. Региональным представителем НХЛ в дивизионе «Любитель 40+» остается Дмитрий Иванов.