Главный трофей чемпионата СЗФО по футболу выставят в Пскове
Главный трофей чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди мужских команд выставят в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 1 октября. Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».
Выставка состоится за полчаса до матча между «Псковом» и «Луки-Энергией – 2». Потенциально одна из команд Псковской области в этот день может стать обладателем этого трофея. Великолучанам для этого достаточно будет набрать четыре очка в двух ближайших встречах, а псковичам – шесть.
Следующая игра турнира состоится сегодня, 29 сентября, и начнётся в 16:00. Дубль «Луки-Энергии» на своём поле примет «Псков».
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