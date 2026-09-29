Главный трофей чемпионата СЗФО по футболу выставят в Пскове

14:15, 29 сентября 2026, ПАИ

Главный трофей чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди мужских команд выставят в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 1 октября. Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».

Выставка состоится за полчаса до матча между «Псковом» и «Луки-Энергией – 2». Потенциально одна из команд Псковской области в этот день может стать обладателем этого трофея. Великолучанам для этого достаточно будет набрать четыре очка в двух ближайших встречах, а псковичам – шесть.

Следующая игра турнира состоится сегодня, 29 сентября, и начнётся в 16:00. Дубль «Луки-Энергии» на своём поле примет «Псков».