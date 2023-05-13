Настоятеля церкви в Петербурге арестовали за попытку заказать похищение соперника

17:07, 13 мая 2023, ПАИ

Василеостровский районный суд принял решение отправить под домашний арест священника Василия Бойко, сообщает «Фонтанка».

О решении сообщил корреспондент «Фонтанки» 13 мая из зала суда. Объединённая пресс-служба добавляет, что ему запрещено покидать место жительства в Ленинградской области и пользоваться интернетом.

Настоятель храма Святого Иерофея договаривался о похищении соперника в здании инспекции государственного пожарного надзора по ЗВО. Священник был готов заплатить 60 тысяч рублей.