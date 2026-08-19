Четыре года строгого режима: осуждённый за истязание собаки Мии пскович не смог оспорить приговор

16:32, 19 августа 2026, ПАИ

Вступил в силу приговор за жестокое обращение с собакой по кличке Мия, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, осуждённого по приговору Псковского городского суда от 29 июня за совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 245 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии строгого режима.

По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба осуждённого – без удовлетворения.

Напомним, что, по данным следствия, мужчина, ранее имевший судимость, взял собаку под предлогом выгула, а затем ударил её ножом. Преступление пресекли проходившие мимо женщины, которые и подняли тревогу. Нападавший скрылся, а раненое животное оперативно доставили в ветеринарную клинику.

Благодаря помощи неравнодушных жителей города и сотрудников АНО «Шанс» собаке Мие была проведена сложная операция. В настоящее время жизнь и здоровье животного вне опасения, оно обрело новую любящую хозяйку. Подробности этой истории читайте тут.