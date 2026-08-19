В Опочке потушили пожар в частном доме на улице Гагарина

13:34, 19 августа 2026, ПАИ

Возгорание частного одноэтажного кирпичного дома произошло на улице Гагарина 4 в Опочке, сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ











Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние строения.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.