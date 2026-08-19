В Опочке потушили пожар в частном доме на улице Гагарина
Возгорание частного одноэтажного кирпичного дома произошло на улице Гагарина 4 в Опочке, сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние строения.
На месте работают пожарные подразделения, сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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