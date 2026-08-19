Агрессивный водитель стал виновником ДТП в Красногородске

14:27, 19 августа 2026, ПАИ

В Красногородске на улице Советской у дома 25 произошло лобовое столкновение автомобилей «Нива Шевроле» и Opel, сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ» в мессенджере Max.

По словам очевидцев, водитель Opel двигался с нарушениями, вилял по дороге. После столкновения водитель Opel вел себя неадекватно, отказывался покидать салон и агрессивно реагировал на замечания сотрудников Госавтоинспекции.

Водитель «Нивы Шевроле» госпитализирован. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и 23 пострадали в ДТП на дорогах Псковской области на прошлой неделе.