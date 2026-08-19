Великолучанину предъявили обвинение в жестоком убийстве отчима

13:41, 19 августа 2026, ПАИ

В Великих Луках 38-летний местный житель обвиняется в убийстве отчима. По версии следствия, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Следователи предъявили мужчине обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, преступление произошло в период с 7 по 12 августа в квартире обвиняемого. Во время ссоры с отчимом мужчина, как полагают следователи, нанес ему не менее 50 ударов ножом в грудь.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и собрать доказательства по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве и насильственных действиях сексуального характера в отношении девятилетнего жителя Санкт-Петербурга Пётр Жилкин попросил прощения у матери погибшего ребёнка.