Суд ужесточил наказание жителю Псковской области до 12 лет за убийство пенсионерки

17:33, 20 августа 2026, ПАИ

Приговор в отношении жителя Невельского района, признанного виновным в смерти пожилой женщины (часть 4 статья 111 УК РФ), изменён по требованию прокуратуры Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступление произошло 15 декабря 2022 года в деревне Карабаново Невельского района. В ходе ссоры мужчина ударил хозяйку дома головой об печь. От полученной тяжёлой черепно-мозговой травмы пенсионерка скончалась на месте.

Изначально суд присяжных вынес обвинительный вердикт, и Невельский районный суд назначил подсудимому наказание в виде десяти лет лишения свободы с ограничением свободы на один год.

Однако государственное обвинение сочло приговор несправедливым из-за излишне учтённых смягчающих обстоятельств и мягкости назначенного срока. Прокуратура обжаловала решение в апелляционном порядке.

Псковский областной суд согласился с доводами прокурора. Приговор изменили – наказание усилено до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках 38-летний местный житель обвиняется в убийстве отчима. По версии следствия, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения.