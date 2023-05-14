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Общество

День фрилансера отмечают в России сегодня

День фрилансера отмечают в России сегодня, 14 мая. Об этом сообщает calend.ru.

Фрилансер — человек, не состоящий в штате какой-либо компании, он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. «И с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета»,  — говорится в публикации.

В этот день в 2005 году была образована одна из первых российских бирж фрилансеров, по инициативе которой организовывали праздничные мероприятия, на которые приглашали фрилансеров: дизайнеров, программистов, менеджеров, оптимизаторов, копирайтеров — всех тех, кто трудится и созидает вне стен офиса.

С каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Ещё в начале века заработок в интернете считался чем-то несерьёзным — занятием для подростков, которые хотят получить немного денег на карманные расходы. Но сегодня взрослые люди — профессионалы своего дела — с гордостью говорят, что фриланс — это стиль жизни, отмечается в сообщении.

«День фрилансера — это дата, которая помогает объединиться тем, кто зарабатывает в интернете, поделиться опытом, найти новые пути заработка, новые контакты и партнёров», — заключили в публикации.

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