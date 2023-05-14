Несовершеннолетних девушек госпитализировали в результате ДТП в Островском районе

09:40, 14 мая 2023, ПАИ

Несовершеннолетних девушек госпитализировали в результате ДТП, которое произошло около деревни Городище Островского района 13 мая.

По имеющимся данным, 18-летний водитель не справился с управлением автомобиля Chevrolet Aveo и допустил опрокидывание машины.

В результате ДТП две несовершеннолетние девушки-пассажирки были госпитализированы в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.