Несовершеннолетних девушек госпитализировали в результате ДТП в Островском районе
Несовершеннолетних девушек госпитализировали в результате ДТП, которое произошло около деревни Городище Островского района 13 мая.
По имеющимся данным, 18-летний водитель не справился с управлением автомобиля Chevrolet Aveo и допустил опрокидывание машины.
В результате ДТП две несовершеннолетние девушки-пассажирки были госпитализированы в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
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