Около 400 тысяч рублей похитили мошенники у псковских пенсионеров

10:40, 14 мая 2023, ПАИ

Около 400 тысяч рублей похитили мошенники у псковских пенсионеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, 11 мая двум пенсионеркам 1942 и 1938 годов рождения позвонили злоумышленники, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что их невестки совершили серьезные ДТП и теперь им грозит уголовная ответственность, но ситуацию может исправить финансовая поддержка. В итоге, пенсионерки передали прибывшим к ним по месту жительства курьерам в общей сложности 400 тысяч рублей. Вскоре выяснилось, что пенсионерки были обмануты.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.