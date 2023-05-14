Мужчина погиб при пожаре в Палкинском районе

11:11, 14 мая 2023, ПАИ

Мужчина погиб при пожаре в Палкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел в селе Качаново Палкинского района, в результате которого сгорел жилой дом. При ликвидации пожара обнаружили погибшего мужчину 1967 года рождения. Спасена хозяйственная постройка. Возможная причиная возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении.

Также за прошедшие сутки пожарные ликвидировали пожар в Печорах на улице Малая Пачковка, сгорела хозяйственная постройка. При ликвидации эвакуирован один человек, спасён жилой дом. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Помимо этого, в 01:09 поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме в микрорайоне Пожигово в Пскове, в результате которого сгорел дом, а пристройка к дому выгорела по всей площади. Пострадал один из владельцев квартир, он был доставлен в Псковскую городскую больницу. Возможной причиной пожара стала разгерметизация газового оборудования с воспламенением газовоздушной смеси от электродвигателя холодильника.