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Найденные в Невельском районе останки красноармейца похоронили в Пермском крае

Найденные во время поисковой экспедиции в Невельском районе останки красноармейца похоронили в Кунгурской районе Пермского края. Об этом сообщается в группе «Патриотцентр59» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Патриотцентр59» в соцсети «ВКонтакте»

В селе Калинино Кунгурского района состоялось торжественное захоронение останков Александра Налескина, погибшего в июле 1941 года в ходе жесточайших оборонительных боёв с немецко-фашистскими захватчиками в Невельском районе Псковской области.

Александр Налескин 1912 года рождения — уроженец села Юго-Осокино (ныне село Калинино) Юго-Осокинского района (ныне Кунгурский). Он был призван на фронт 24 июня 1941 года Юго-Осокинским районным военным комиссариатом и направлен в 112-ю стрелковую дивизию.

Его останки были найдены поисковиками 3 мая возле деревни Репище Невельского района в ходе проходившей с 21 апреля по 4 мая межрегиональной акции «Вахты Памяти» «Невель-2023».

Также поисковики обнаружили и медальон красноармейца, в котором находился клочок бумаги с личными данными. По ним поисковики установили родственников красноармейца. «Символично, что медальон Александра Налескина был найден поисковиком из сводного поискового отряда Пермского края», — говорится в сообщении.

На церемонии захоронения останков красноармейца присутствовали внучка и другие родственники Александра, ещё представители законодательной и исполнительной власти Кунгурского муниципального округа, военного комиссариата, поисковых отрядов регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Пермском крае, ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», СУ СК Росси по Пермскому краю, регионального отделения ДОСААФ России Пермского края, юнармейцы Пермского края, а также жители села Калинино.

Выступающие на церемонии официальные лица выразили искреннюю признательность герою-земляку за его вклад в Великую Победу, акцентировали внимание на неразрывности связи поколений в сохранении памяти о защитниках Отечества ради правды и справедливости: это необходимо всем — ушедшим, ныне живущим и поколениям детей. «Важнее всего помнить!» — подчеркнули в публикации. 

Внучка красноармейца Алевтина Ржевская рассказала, что в семейном архиве почти 82 года хранилось единственное письмо от солдата, датированное 30 июнем 1941 года. Она поблагодарила поисковиков и всех, кто принимал участие в возвращении домой её деда и в организации памятного мероприятия.

Похороныорганизованы администрацией Кунгурского муниципального округа, военным комиссариатом, организацией «Поисковое движение в России» в Пермском крае, Пермским краевым учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» при поддержке администрации губернатора Пермского края.

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