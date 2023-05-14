Великолучанина лишили свободы за кражу денег из бюстгальтера знакомой

12:52, 14 мая 2023, ПАИ

Великолучанина лишили свободы за кражу денег из бюстгальтера знакомой. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, который совершил открытое хищение чужого имущества (часть 1 статья 161 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным и вынес ему приговор — наказание в виде лишения свободы на срок один год и семь месяцев в колонии.



