Неизвестные подожгли мусоросборные камеры в домах на Завеличье

13:31, 14 мая 2023, ПАИ

Неизвестные подожгли несколько мусоросборных камер в жилых домах в псковском районе Завеличье ночью 14 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в многоквартирном доме на улице Печорской в мусоросборочной камере огнём повреждён пластиковый контейнер на площади одного квадратного метра. Также на улице Западной в МКД в камере сгорел пластиковый мусорный контейнер, а мусоросборочная камера размером 1,5х1,5 метров повреждена огнем изнутри по всей площади.

Помимо этого, на улице Байкова в двух подъездах жилого дома в камерах огонь уничтожил два пластиковых мусорных контейнера, мусоросборочная камера размером 1,5х1,5 метров повреждена огнем изнутри по всей площади.

Еще в домах на улице Рокоссовского из-за поджога камер сгорели два пластиковых мусорных контейнера, а мусоросборочные камеры размером 1,5х1,5 метров повреждены огнем изнутри по всей площади.

Предварительная причина — поджог.

По факту возгорания полиция проводит проверку и устанавливает причастных лиц. На данный момент ведётся поиск свидетелей происшествия, также будут просмотрены записи с камер видеонаблюдений.