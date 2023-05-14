Автолюбительницу с поддельным удостоверением поймали в Великих Луках

17:11, 14 мая 2023, ПАИ

Автолюбительницу с поддельным удостоверением поймали в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Суд установил, что в 2015 году местная жительница на территории города приобрела у неизвестного лица поддельное водительское удостоверение. В декабре прошлого года, когда она управляла своей автомашиной, её остановил инспектор ДПС, которому женщина предъявила в качестве подлинного заведомо поддельное водительское удостоверение на её имя на управление транспортными средствами категории В.

Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительцы. Она совершила хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права (часть 3 статья 327 УК РФ). Суд признал великолучанку виновной и назначил ей наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы.