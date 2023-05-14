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Происшествия

Великолучанин получит срок за работу в «Телеграме»

Великолукский районный суд расммотрит дело 21-летнего молодого человека, который участвовал в мошеннической схеме хищения денег у жителей Великих Лук. Об этои ПАИ соообщили в районной прокуратуре.

Известно, что молодой человек обманом завладел суммой 250 тысяч рублей.

Следствие установило, что обвиняемый в конце декабря 2022 года в мессенджере «Телеграм» устроился на должность курьера по доставке денег, при этом понимал, что будет забирать их у граждан обманным путём. В период с декабря 2022 года по январь 2023 года неустановленные лица позвонили двум жителям города и, представившись их родственником, сообщили потерпевшим, что он якобы стал виновником ДТП и для того, чтобы сотрудники полиции не возбуждали уголовные дела, необходимо заплатить суммы 150 000 и 100 000 рублей курьеру. Обманутые граждане передали деньги курьеру, который в последующем перевёл их своим сообщникам, оставив себе за выполненную работу 20 000 рублей.

Санкция ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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