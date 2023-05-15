Пожар произошёл из-за поджога в Псковском районе

09:15, 15 мая 2023, ПАИ

Четыре пожара произошло за двое суток в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, четыре хозяйственные постройки сгорели, а ещё две оказались повреждены огнём 14 мая в деревне Родина Псковского района. Вызов поступил в 10:33. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за поджога.

Также ещё четыре бесхозных строения загорелись из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица в 11:04 в деревне Опухлики Невельского района. Пожарным удалось спасти два жилых дома.

Помимо этого, хозпостройка сгорела в деревне Задолье Псковского района. Вызов поступил в 21:50. По предположительным причинам, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети внутри бани.

Ещё один пожар произошёл в деревне Федково Порховского района в 0:28 15 мая. Там также сгорела хозяйственная постройка предположительно из-за короткого замыкания электропроводки в чердачном помещении.