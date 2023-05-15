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Происшествия

Около пяти миллионов рублей похитили злоумышленники у жителей Псковской области

Около пяти миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона звонили неизвестные лица, которые предлагали собеседникам свою помощь в предотвращении якобы попыток несанкционированного оформления на них кредитов, а также списания денег с банковского счёта. Другим гражданам злоумышленники обещали солидные дивиденды от инвестирования в акции известной компании. А ряду пенсионеров злоумышленники под видом правоохранителей сообщили тревожные новости о том, что их родственники за будто бы совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В результате после общения с мошенниками доверчивые люди, поддавшись на их ухищрения, лишились в общей сложности около пяти миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

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