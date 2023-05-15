Что делать с новорождёнными лосятами, рассказали псковичам

11:24, 15 мая 2023, ПАИ

Что делать с новорождёнными лосятами, рассказали псковичам в Полистовском заповеднике.

«Мы начали получать обращения от жителей Псковской области о новорождённых лосятах. Призываем всех проявить бдительность и ответственность, очень важно знать, что делать, если вы обнаружили лосёнка», - сообщили в заповеднике.

В Псковской области с середины весны до начала лета на свет появляются лосята. «Главное, что нужно лосихе, - тишина и покой. Поэтому постарайтесь воздержаться в это время года от посещения леса, особенно с собаками. Тем не менее, если вы оказались в лесу и обнаружили там лосёнка, главное, что вы должны сделать, - не трогать животное. Спокойно покиньте место, где вы нашли животное. Скорее всего лосиха где-то рядом, кормится или ушла, услышав людей. Она скоро вернётся», - пояснили специалисты.