Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Концерт салонной музыки состоится в Приказной палате в Пскове

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» 21 мая в 13:00 в Приказной палате Псковского кремля состоится дебютный концерт фортепианного дуэта Марии Трофимовой и Ивана Колбашова с программой «Салонная музыка». Об этом ПАИ сообщили в музее.

В программе музыка Д. Скарлатти, Ж.Ф. Рамо, Ф. Шопена, Ф. Листа, Й. Брамса, Кл. Дебюсси, Ф. Пуленка, С. Рахманинова.

Мария Трофимова и Иван Колбашов – молодые специалисты, выпускники Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова. Два года назад они приехали в Псков и сейчас работают концертмейстерами Псковского областного колледжа искусств. Личная творческая инициативность дуэта подтолкнула их к созданию концертов фортепианной музыки. Дебютной темой стала салонная музыка.

«Музыкальный салон – неотъемлемая часть музыкальной культуры, связанная с особой, домашней атмосферой. Ещё в XVI веке, в эпоху барокко, зародилась мода на музыкально-литературные вечера в кругу друзей и родственников. На этих же собраниях устраивали соревнования между композиторами и исполнителями. Такие авторы, как Д. Скарлатти, Ф. Шопен, Ф. Лист, нередко импровизировали перед публикой, которая решала в итоге, кому отдать пальму первенства. Чрезвычайно популярные домашние «посиделки» к середине XIX века приводят к созданию особой музыки – салонной. Ей свойственна непринужденность и танцевальность, а писалась она чаще всего для фортепианного дуэта», - уточнили в музее.

Купить билет можно здесь. Место встречи: Приказная палата (ул. Кремль, 4). Телефон 8 (8112) 72-45-74.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 мая 2023

Старинную мельницу в Псковской области отремонтируют за счёт пожертвований
14 мая 2023

Исторические артефакты обнаружили археологи в церкви Архангела Михаила в Пскове
13 мая 2023

Уличная территория с зонами отдыха открылась в псковском «Лофте»

13 мая 2023

Эскизы ростовых персонажей Дней пушкинской поэзии показали псковичам
13 мая 2023

«Ночь музеев» пройдёт в «Михайловском» 20 мая
13 мая 2023

Специалисты назвали методы реставрации древних памятников Пскова
12 мая 2023

Опубликована программа Ночи музеев в филиалах псковского музея
12 мая 2023

Пыталовская рок-группа дала третий концерт


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...