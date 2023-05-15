Концерт салонной музыки состоится в Приказной палате в Пскове

12:30, 15 мая 2023, ПАИ

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» 21 мая в 13:00 в Приказной палате Псковского кремля состоится дебютный концерт фортепианного дуэта Марии Трофимовой и Ивана Колбашова с программой «Салонная музыка». Об этом ПАИ сообщили в музее.

В программе музыка Д. Скарлатти, Ж.Ф. Рамо, Ф. Шопена, Ф. Листа, Й. Брамса, Кл. Дебюсси, Ф. Пуленка, С. Рахманинова.

Мария Трофимова и Иван Колбашов – молодые специалисты, выпускники Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова. Два года назад они приехали в Псков и сейчас работают концертмейстерами Псковского областного колледжа искусств. Личная творческая инициативность дуэта подтолкнула их к созданию концертов фортепианной музыки. Дебютной темой стала салонная музыка.

«Музыкальный салон – неотъемлемая часть музыкальной культуры, связанная с особой, домашней атмосферой. Ещё в XVI веке, в эпоху барокко, зародилась мода на музыкально-литературные вечера в кругу друзей и родственников. На этих же собраниях устраивали соревнования между композиторами и исполнителями. Такие авторы, как Д. Скарлатти, Ф. Шопен, Ф. Лист, нередко импровизировали перед публикой, которая решала в итоге, кому отдать пальму первенства. Чрезвычайно популярные домашние «посиделки» к середине XIX века приводят к созданию особой музыки – салонной. Ей свойственна непринужденность и танцевальность, а писалась она чаще всего для фортепианного дуэта», - уточнили в музее.

Купить билет можно здесь. Место встречи: Приказная палата (ул. Кремль, 4). Телефон 8 (8112) 72-45-74.