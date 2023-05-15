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Псковский митрополит: Происходящее на Украине – огромная трагедия

Скриншот из видео интервью на Youtube-канале «Осторожно: Собчак»

Происходящее на Украине – огромная трагедия, заявил в интервью Ксении Собчак на её YouTube-канале митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Происходящее на Украине – огромная трагедия и общая незаживающая рана, – заявил митрополит. – С этой мыслью мы все ложимся, с ней встаём. Посещает ощущение, что этого не должно было бы быть, и мысли о том, что не всё возможное сделано для того, чтобы этого не случилось».

По его словам, до определенного момента была надежда, что Украина останется союзником России, но страна «выбрала путь на Запад».

«Конечно, можно было как-то избежать 24 февраля 2022 года, но все оказались не в силах», – констатировал митрополит Тихон.

При этом, отметил митрополит, православные люди знали о том, что будет. «В церкви есть такое явление, такое сокровище, как старцы, – это духовники, священники, которые настолько соединились с Богом, что им приоткрываются некоторые вещи, – пояснил митрополит Тихон. – Так вот именно украинские старцы начиная с 1940-х годов говорили о том, что будет война между Россией и Украиной, что будет раскол в русской церкви. Мы, когда в 80-е читали это, думали: «Ну какой бред!». Потом стало появляться всё больше таких пророчеств от старцев. Поэтому мы в каком-то смысле были подготовлены к происходящему, но надеялись, что ничего подобного не произойдёт. Это было абсолютно невероятно».

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