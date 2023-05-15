Более 40 кубометров мусора вывез «Экопром» с острова Залита

16:48, 15 мая 2023, ПАИ

42 кубометра отходов вывезли сотрудники ООО «Экопром» с острова Залита за три рейса. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

На прошлой неделе трижды осуществлялся выезд на остров Залита, чтобы вывезти отходы, накопившиеся за зимний период: стекло, пластик, фантики, остатки стройматериалов. Их складируют в общую кучу, и эта гора копится с закрытия навигации. Отходы собирают в мешки, а затем перегружают на баржу и везут в Толбу, откуда выгружают ломовозом и отправляют на сортировку.

«За время работы регоператора мусора на острове стало меньше, однако жители переживают, что впереди начало туристического сезона, а ответственных отдыхающих не так много», - отмечается в сообщении.