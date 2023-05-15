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Происшествия

Розыск пропавшего без вести великолучанина продолжает полиция

Пропавшего без вести 70-летнего Владимира Уткина продолжает разыскивать великолукская полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Владимир Уткин проживал в Великих Луках в доме на улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года. До настоящего времени его местонахождение не установлено. 

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые, светло-русые.

Мужчина был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.

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