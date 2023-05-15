Пожарные ликвидируют возгорание сарая в Дновском районе
В Дновском районе на улице Красной пожарные ликвидируют возгорание сарая, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
Пожарные эвакуировали газовый баллон из строения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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