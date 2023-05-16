Пять крупных погромов случилось в парке Строителей в Пскове за год
Губернатор Псковской области сообщил, что касательно погромов туалетов в парке Строителей в Пскове будут возбуждены административные дела, а виновным выписаны максимальные штрафы.
«Насчитал пять крупных погромов за год. Сделаем всё, чтобы найти их. Если понадобится, поставим дополнительные камеры. Будут возбуждены административные дела и выписаны максимальные штрафы. И конечно, сделаем так, чтобы все их знали в лицо», — отметил в своём телеграм-канале Михаил Ведерников.
Также глава региона отметил, что ущерб будет взыскиваться в судебном порядке.
Напомним, сегодня вандалы разгромили туалет в псковском парке Строителей.
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