Пять крупных погромов случилось в парке Строителей в Пскове за год

23:53, 15 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области сообщил, что касательно погромов туалетов в парке Строителей в Пскове будут возбуждены административные дела, а виновным выписаны максимальные штрафы.

«Насчитал пять крупных погромов за год. Сделаем всё, чтобы найти их. Если понадобится, поставим дополнительные камеры. Будут возбуждены административные дела и выписаны максимальные штрафы. И конечно, сделаем так, чтобы все их знали в лицо», — отметил в своём телеграм-канале Михаил Ведерников.

Также глава региона отметил, что ущерб будет взыскиваться в судебном порядке.

Напомним, сегодня вандалы разгромили туалет в псковском парке Строителей.