200 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей
С 11 по 15 мая нескольким жителям Пскова и Псковского района звонили неизвестные. В результате разговоров они выманили у псковичей около 200 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, снятия денег с банковских счетов граждан, а также при осуществлении операции купли-продажи товара через интернет мошенники завладели деньгами собеседников.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.
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