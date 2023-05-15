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Происшествия

200 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей

С 11 по 15 мая нескольким жителям Пскова и Псковского района звонили неизвестные. В результате разговоров они выманили у псковичей около 200 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, снятия денег с банковских счетов граждан, а также при осуществлении операции купли-продажи товара через интернет мошенники завладели деньгами собеседников.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.

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