200 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей

10:50, 16 мая 2023, ПАИ

С 11 по 15 мая нескольким жителям Пскова и Псковского района звонили неизвестные. В результате разговоров они выманили у псковичей около 200 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, снятия денег с банковских счетов граждан, а также при осуществлении операции купли-продажи товара через интернет мошенники завладели деньгами собеседников.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.