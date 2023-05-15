Фальшивую купюру обнаружили в одном из банков в Пскове

10:53, 16 мая 2023, ПАИ

Фальшивую купюру обнаружили в одном из банков в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Тысячерублевая банкнота с признаками подделки обнаружена 15 мая в одном из финансовых учреждений города. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.