Борьбу с ВИЧ-инфекцией обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, проходит в медиацентре ПАИ.
Какова статистика по ВИЧ-инфекции в регионе и как она изменилась за прошедшие десять лет, каковы самые распространенные пути заражения, как нельзя заразиться ВИЧ, как за последние годы изменилось лечение ВИЧ-инфицированных, сколько лет можно жить с этой инфекцией, как обследоваться и не допустить заражения.
Об этом и многом другом расскажет главный внештатный инфекционист Псковской области, заместитель главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Карзанова.
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