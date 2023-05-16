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Общество

Борьбу с ВИЧ-инфекцией обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, проходит в медиацентре ПАИ.

Какова статистика по ВИЧ-инфекции в регионе и как она изменилась за прошедшие десять лет, каковы самые распространенные пути заражения, как нельзя заразиться ВИЧ, как за последние годы изменилось лечение ВИЧ-инфицированных, сколько лет можно жить с этой инфекцией, как обследоваться и не допустить заражения. 

Об этом и многом другом расскажет главный внештатный инфекционист Псковской области, заместитель главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Карзанова.

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