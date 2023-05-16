Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Более 50 инициатив регионов рассмотрят депутаты Северо-Запада в Калининграде

Представители законодательных органов десяти субъектов СЗФО собрались в Калининграде на 63-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Псковскую область представляет спикер Собрания депутатов Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Гостей региона приветствовал исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Сергей Елисеев. «Площадка парламентской ассоциации является эффективным инструментом доведения до федерального центра нашей согласованной позиции по решению социально-экономических задач не только в региональном, но и в общегосударственном масштабе», - отметил он значимость межпарламентского взаимодействия и поблагодарил делегатов из Северо-Западных субъектов за внимание к региону в непростое время.

Председатель Законодательного Собрания Калининградской области Андрей Кропоткин, обращаясь с приветствием к коллегам, обратил внимание на актуальность повестки парламентского форума и его результативность. «С каждым годом своей работы ПАСЗР становится всё более авторитетным и востребованным межпарламентским объединением, способным оказывать позитивное влияние на процесс принятия решений на государственном уровне. Консолидированный голос парламентской ассоциации помогает продвинуться в решении проблем регионов», - сказал спикер.

К участникам конференции также обратился заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Роман Балашов, который передал парламентариям пожелания плодотворной работы от полпреда Александра Гуцана.

Предметом парламентского обсуждения будут законодательные инициативы регионов и обращения ПАСЗР в федеральные органы власти, повестка конференции насчитывает более 50 вопросов.

Псковичи вынесли на рассмотрение коллег обращение к премьер-министру о расширении поддержки инвесторов, занимающихся возрождением исторических усадеб и их приспособлением для оказания гостинично-туристских услуг, а также предложение о создании при ПАСЗР совета молодёжных парламентов.

Используя инструмент межпарламентского взаимодействия, региональные законодатели намерены привлечь внимание федерального центра к проблеме обеспечения современными услугами связи жителей небольших населённых пунктов, к ситуации с распространением борщевика Сосновского и необходимости совершенствования порядка использования древесины при вырубках на землях лесного фонда. Ещё одна злободневная для всех регионов Северо-Запада проблема связана с потребностью в увеличении объёма субсидий из федерального бюджета на предоставление жилья детям-сиротам.

Кроме того, в повестку парламентского форума включены вопросы об актуализации кадастрового перечня собственников долей земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также совершенствовании федерального законодательства в сфере обращения с животными и необходимости введения обязательной регистрации домашних питомцев и безнадзорных животных.

В ходе конференции депутаты обсудят проект федерального закона «Об аттракционах», который регламентирует вопросы эксплуатации, технического состояния и государственной регистрации аттракционов.  

Отдельный блок вопросов затрагивает права участников военной специальной операции – в частности, законодатели предлагают сократить сроки рассмотрения обращений от этой категории граждан, а также предоставить возможность досрочного погашения банковского кредита без личного присутствия по заявлению членов семьи.

Конференция продлится два дня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 мая 2023

Более 50 инициатив регионов рассмотрят депутаты Северо-Запада в Калининграде
12 мая 2023

Армен Мнацаканян оценил вклад Дмитрия Быстрова в развитие Островского района
12 мая 2023

Псковский облизбирком проводит совещание с руководителями партий
12 мая 2023

О применении ДЭГ дискутируют финалисты лиги дебатов «Истина»
05 мая 2023

Более чем на 40% вырос медиаиндекс Михаила Ведерникова в апреле
02 мая 2023

Новый глава Пустошкинского района вступил в должность
28 апреля 2023

Александр Котов — о решениях Совета законодателей: Наши предложения взяты в проработку
27 апреля 2023

Псковский политтехнолог — о работе Софьи Пугачёвой: Нужно ставить кол

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...