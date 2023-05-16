20 мая в Изборске пройдёт Ночь музеев

15:21, 16 мая 2023, ПАИ

Ночь музеев пройдёт в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 20 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках всероссийской акции псковичи и гости региона смогут узнать историю поездки Великих князей в Изборск, послушать псковские и сетоские сказки, принять участие в археологических раскопках и совершить чудесное путешествие по истории Руси.

При покупке входных билетов все мероприятия и экскурсии в рамках акции — бесплатные. Оплата доступна по Пушкинской карте.



Фото: Изборск



Фото: Изборск



Ранее сообщалось, что 18 мая в рамках Международного дня музеев все объекты Государственного музея-заповедника «Изборск» можно будет посетить бесплатно.

