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Общество

18 мая Изборский музей можно будет посетить бесплатно

Фото здесь и далее: музей-заповедник "Изборск"

18 мая в рамках Международного дня музеев все объекты Государственного музея-заповедника Изборск можно будет посетить бесплатно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Для посещения с 10:00 до 18:00 будут доступны экспозиции «Изборская земля - святые места для русской культуры», «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» и «Русские и сето: одна земля – общая история».

Также псковичей и гостей региона приглашают прогуляться по Изборской крепости, где работает выставка «Победители» и «Александр Невский. Спаситель земли Русской» и посмотреть выставку «Корсунская легенда» в выставочном зале музея.

«Если вы планируете приехать в Изборск с детьми, советуем посетить выставки «Двенадцать месяцев» и «Родная сказка», которые погрузят вас в сказочный мир игрушек. А если у вас растёт мальчик, ему, вероятно, будет интересно посмотреть доспехи и оружие русских и иноземных воинов разных эпох в доме купца Анисимова. Кроме того, приглашаем вас посетить Словенские ключи и навестить обитателей Городищенского озера», — подчеркнули в музее. 

Международный день музеев ежегодно отмечается 18 мая. Данный праздник был учрежден на XI Генеральной конференции Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM) советской делегацией. Конференция проходила в мае в 1977 году в Ленинграде и Москве.

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