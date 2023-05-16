Поездка в Среднюю Азию подорожала для псковичей

17:15, 16 мая 2023, ПАИ

Цены на поездки в отдельные страны Средней Азии для псковичей выросли на 18,6 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Также в Псковстате сообщили, что на 12,3 % больше жителям региона придётся потратить на автобусные экскурсии. Кроме того, на 6,7 % дороже обойдётся отдых в Египте. В целом же тарифы на услуги железнодорожного транспорта выросли на 6 %.

Цены на проживание в двухзвёздочных гостиницах выросли на 13,7 %, одновременно с этим проживание в четырёхзвёздочной гостинице стало дешевле на 4,8 %.

По словам специалистов, на 27,6 % в апреле снизились цены на поездку на отдых в ОАЭ. Также дешевле на 24,2 % обойдётся жителям Псковской области визит в отдельные страны Юго-Восточной Азии.