Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Поездка в Среднюю Азию подорожала для псковичей

Цены на поездки в отдельные страны Средней Азии для псковичей выросли на 18,6 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Фото: Дарья Хваткова / ПАИ

Также в Псковстате сообщили, что на 12,3 % больше жителям региона придётся потратить на автобусные экскурсии. Кроме того, на 6,7 % дороже обойдётся отдых в Египте. В целом же тарифы на услуги железнодорожного транспорта выросли на 6 %.

Цены на проживание в двухзвёздочных гостиницах выросли на 13,7 %, одновременно с этим проживание в четырёхзвёздочной гостинице стало дешевле на 4,8 %.

По словам специалистов, на 27,6 % в апреле снизились цены на поездку на отдых в ОАЭ. Также дешевле на 24,2 % обойдётся жителям Псковской области визит в отдельные страны Юго-Восточной Азии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 мая 2023

Псковичам напомнили номера экстренных служб
16 мая 2023

Поездка в Среднюю Азию подорожала для псковичей
16 мая 2023

Продвижение туристического потенциала региона обсудили в Псковской области
16 мая 2023

Пять новых контейнеров для ТКО установили в Невеле
16 мая 2023

Александр Котов на конференции ПАСЗР: Без федеральной программы мы зарастём борщевиком
16 мая 2023

Потребительские цены снизились в Псковской области
16 мая 2023

Состояние пострадавшего от ожогов маленького псковича оценивается как стабильное
16 мая 2023

Все антиковидные ограничения отменяются в Псковской области с 17 мая

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...