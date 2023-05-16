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Происшествия

Условный срок получила главбух гдовского центра внешкольной работы за воровство почти 2 млн рублей

Четыре года условно получила главный бухгалтер Центра внешкольной работы с детьми «Дубно» в Гдовском районе за воровство почти 1,9 млн рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

С 1 января 2020 года по 22 апреля 2022 года 34-летняя бухгалтер умышленно завышала в платежных поручениях и реестрах на зачисление денежных средств сумму начисленной себе заработной платы, которую впоследствии незаконно получила. Кроме того, женщина, получив под отчёт деньги, перевела на свой банковский счёт более 400 000 рублей.

Два украденных миллиона бухгалтер потратила на свои нужды.

При назначении наказания суд учёл признание вины, раскаяние в содеянном, а также то, что у подсудимой четверо малолетних детей.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, и назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно, с лишением права замещения должностей, связанных с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, сроком на три года.

Кроме того, суд взыскал с подсудимой ущерб, причинённый преступлением, в сумме более 1 900 000 рублей в пользу администрации Гдовского района.

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